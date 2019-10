Evade dai domiciliari, bloccato alla stazione: 21enne arrestato

Evade dai domiciliari e se ne va in giro, bloccato alla stazione. I carabinieri di Spoleto hanno arrestato un giovane spoletino di 21 anni, con diversi precedenti, accusato del reato di evasione. Il giovane era agli arresti domiciliari in forza di un provvedimento cautelare emesso dal Gip di Spoleto nel mese di agosto per ricettazione aggravata. Quando i carabinieri, durante un controllo, hanno bussato a casa sua non hanno ricevuto risposta.

Immediato l'allarme: l'uomo è stato rintracciato, a distanza di qualche ora, alla stazione ferroviaria di Spoleto. Arrestato: il 21enne sarà condotto davanti al Tribunale di Spoleto dove si celebrerà l’udienza per la convalida dell’arresto e il processo con rito direttissimo.