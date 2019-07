Spoleto, ufficialmente era espulso dall'Italia: beccato in città, arrestato

Ufficialmente era fuori dall'Italia. In realtà era a Spoleto, come nulla fosse. I carabinieri hanno arrestato un albanese di 34 anni, pregiudicato. I militari lo hanno fermato e identificato durante un controllo del territorio. E la verità è saltata fuori: il 38enne era stato espulso dal territorio nazionale in forza di un provvedimento eseguito nel 2015 con contestuale divieto di fare rientro in Italia per i successivi 5 anni.



Così sono scattate le manette. I carabinieri lo hanno arrestato e condotto davanti al giudice del Tribunale di Spoleto che ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare. A suo carico sono state avviate le procedure per l’espulsione.