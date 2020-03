Aggredito da un branco di cani mentre lavora nei campi finisce in ospedale, denunciato il proprietario

Stava lavorando nei campi quando è stato aggredito da un branco di cani. Lo ha salvato un collega di lavoro che, intervenendo, ha allontanato i quattro esemplari di taglia medio grande che si aggiravano senza controllo per la zona.

Il ferito, un uomo di nazionalità macedone, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Terni dove è stato ricoverato a causa delle ferite riportate nell'aggressione. I medici lo hanno giudicato guaribile in 20 giorni. I carabinieri forestali di Spoleto, intervenuti sul posto, hanno avviato subito gli accertamenti per individuare, con la polizia veterinaria, i 4 cani. GIà in passato, nella zona, si erano verificati episodi analoghi.

Trovati i cani, i militari hanno appurato che gli animali hanno un proprietario che è stato denunciato per lesioni personali.