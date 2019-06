Tragedia a Spoleto, giovane trovato morto in casa: disposta l'autopsia

Disposta l'autopsia sul corpo del giovane uomo trovato morto nella sua abitazione a Spoleto. La tragedia è avvenuta il 17 giugno: a fare la scoperta sono stati i familiari del giovane - classe 1983 - nella serata di lunedì.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi, non si è potuto fare altro che constatare il decesso del giovane uomo le cui cause saranno oggetto dell'esame autoptico disposto dal magistrato.

Spoleto, trentenne trovato morto in casa: si indaga

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Spoleto; tra le ipotesi da verificare, anche la morte per overdose, ma sarà l'autopsia a far pienamente luce sulla tragedia di una vita spezzata troppo in fretta.