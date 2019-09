Sorpreso a vendere cocaina ad alcuni ragazzi, arrestato dalla polizia

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Spoleto che lo hanno sopreso a cedere dosi di cocaina. Il giovane, di origine romena, è stato trovato in possesso, in seguito alla perquisizione effettuate anche a casa, di 2,7 grammi di coca già divisa in dosi.

Sequestrati anche 240 euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Il giovane è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria