Spese pazze al Consiglio regionale dell'Umbria: c'è un altro indagato

L'ipotesi di reato con cui la procura ha chiuso le indagini anche per l'ex capogruppo dell'Ud, Sandra Monacelli, è quella di truffa e peculato. La stessa che ha coinvolto anche il segretario regionale di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, Roberto Carpinelli, e altri ex consiglieri regionali in merito a presunte spese spazze in Regione. Il periodo preso in esame è quello che del 2011-2012, ovvero la vecchia legislatura. All'ex capogruppo Ud vengono contestati dalla procura (pm Paolo Abritti) spese elettorali "poco chiare"e che sarebbero relative - come scrive Il Messaggero - alle fatture per le elezioni comunali di Todi e Valtopina. La posizione è ancora tutta da chiarire.