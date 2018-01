La tassa su buste biodegradabili, la Marini difende Renzi e la Novamont (sede in Umbria): "Una direttiva seria e da applicare"

La stragrande maggioranza degli umbri è indignata (e lo scrive sui sociale e lo urla ai 4 venti nei supermercati) per l'obbligo di pagare i sacchetti biodegradabili - costo medio 3 centesimi - per frutta, verdura, pane, carne e latticini vari. Un costo aggiuntivo al caro-spesa che fa bene all'ambiente ma un po' meno al portafoglio di una famiglia umbra già duramente provata dalla crisi: in un anno si stima che pagheremo dai 6 ai 12 euro in più. Nei meccanismi della rabbia popolare sono finiti il Governo e Renzi colpevoli, secondo la vulgata, popolare di aver fatto questa operazione per aiutare soprattutto un'azienda la Novamont che avrebbe il monopolio del prodotto. La cui manager ha partecipato nel 2011 ad una Leopolda renziana.

Insomma dalle polemiche sul caro-spesa per le buste biodegradabili alle accuse e insunazioni politiche da campagna elettorale. A difesa della Novamont - che ha stabilimenti anche in Umbria - e di Renzi è scesa in campo la presidente della Giunta regionale dell'Umbria Catiuscia Marini che ha sparato a zero contro i fomentatori di odio politico (ma indirettamente contro i tanti cittadini contro questa tassa occulta sul cibo fresco).