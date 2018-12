Non si fermano all'alt e speronano l'auto della polizia, è caccia alla banda

E' caccia agli uomini che nel tardo pomeriggio di oggi, in zona San Martino in Campo, sono scappati all'alt della polizia. Secondo le prime informazioni, gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata, un'Audi, e hanno intimato il conducente a fermarsi. L'Audi invece ha proseguito la marcia, speronando anche il veicolo dei poliziotti.

Gli uomini a bordo sono scappati a piedi; si parla di tre/quattro persone a cui la polizia sta dando la caccia. Le ricerche, come detto, sono ancora in corso. Non è esclusa l'ipotesi che si tratti di una banda di ladri.

Aggiornamenti in corso