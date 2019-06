Accoltella il compagno e lo ferisce a un polmone: ricoverato in prognosi riservata

E' ricoverato all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno un 60enne raggiunto da un fendente al polmone durante una lite con la sua compagna. I fatti, secondo quanto appurato, sono accaduti all'interno di un'abitazione a Spello nella notte a cavallo tra lunedì e martedì.

Al vaglio dei carabinieri di Foligno la dinamica di quanto accaduto: sarebbe stata la compagna dell'uomo, a seguito di un diverbio, ad impugnare il coltello e ferirlo ad un polmone. Il 60enne, soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasferito all'ospedale folignate in prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La donna, 35 anni, è stata ascoltata dai carabinieri. Per lei è scattata la denuncia per lesioni personali.