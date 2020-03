Coronavirus, sindaco di Spello ricoverato con "sintomi influenzali acuti"

Il sindaco di Spello, Moreno Landrini, a causa di sintomi influenzali acuti è ricoverato presso una struttura ospedaliera per le terapie necessarie. E’ in attesa di ricevere la risposta al tampone da Covid-19. Lo ha annunciato sulla pagina Fb del Comune l'amministrazione comunale nel bollettino del 26 marzo. Le funzioni di sindaco - come detto nella nota ufficiale - saranno assunte dal vice sindaco Gugliemo Sorci per mandare avanti l’attività amministrativa. "Il sindaco manda un caloroso messaggio di incoraggiamento a tutta la comunità certo del senso di responsabilità di ogni cittadino nel rispettare tutte le misure imposte": concludono dall'amministrazione di Spello. Tantissimi i cittadini e le autorità che stanno mandando dei messaggi al primo cittadino nella speranza che risulti negativo e torni quanto prima al suo posto. Al momento a Spello si registra un solo caso di contagio.

