Spello si riprende i suoi storici girardini dell'acropoli: più giochi, più panchine e più verde per i turisti

La bellissima Spello - uno dei borghi d'Italia più apprezzati dai turisti - ora può contare anche sui giardini pubblici di Vallegloria la cui riqualificazione è finalmente giunta al termine. Una piccola perla di verde arricchita di sentieri, giochi, nuovi arredi con tavoli e panchine da cui si può comodamente ammirare l’incantevole panorama del Monte Subasio. Da sempre è uno dei luoghi più vissuti e amati dell’acropoli di Spello, punto di riferimento di bambini e famiglie per trascorrere qualche ora in compagnia e area di sosta strategica per i turisti nel percorso di visita delle principali bellezze storico-artistiche della parte alta di Spello. L’intervento di ammodernamento, che rientra nell’ambito del Piano integrato di recupero del centro storico, ha previsto anche particolari accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e nuova illuminazione.