Spello, a scuola approda lo psicologo: sportello aperto per studenti, insegnanti e famiglie

“Io parlo se tu mi ascolti davvero…a tu per tu con lo psicologo”: è il progetto che permetterà all’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello di contare su uno spazio di consulenza psicologica. Le attività, che si basano sull’esperienza e competenza delle psicologhe e psicoterapeute Valentina Bellini e Lucia Gambacorta, sono promosse grazie al contributo e alla collaborazione tra il Comune di Spello, le associazioni Comitato per Capitan Loreto, Comitato per Acquatino, Centro Sociale Costantino Imperatore Spello, Centro Sociale San Felice Spello e Gruppo Ricreativo Santa Luciola.

Il servizio consente ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti di poter contare su uno spazio di ascolto psicologico quale importante occasione di comunicazione e di confronto che rendono possibile l’avviarsi di un processo di elaborazione dei vissuti emotivi. Lo sportello rappresenta anche una significativa opportunità di prevenzione del disagio e promozione del benessere fisico, psichico e socio-relazionale. L'accesso alle attività avverrà previo appuntamento ogni martedì dalle ore 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 presso i locali della scuola secondaria a partire da martedì 3 dicembre.