Infiorate Spello 2019, vince l’opera di “Fonte di borgo”: "Opera di rara bellezza"

Vince il 58esimo concorso delle Infiorate di Spello “Fonte di borgo” . Il gruppo del maestro infioratore Francesco Guidi, già vincitore delle infiorate 2013, quest’anno si aggiudica l’ambito trofeo Properzio “per la significante tematica religiosa, resa con efficace dinamica narrativa, e una innovativa gestione dello spazio, evidente nell’uso dei pieni e dei vuoti”. Queste le motivazioni espresse dalla giuria tecnica, che ha sottolineato anche “una notevole competenza nell’utilizzo di una studiata tavolozza cromatica”.

Dopo “Fonte di borgo”, salgono sul podio della categoria quadri il gruppo “Borgo”, secondo classificato con l’infiorata n. 13, e il gruppo “Montarone”, terzo classificato con l’infiorata n. 4.

Il primo posto della categoria tappeti figurativi va al gruppo “Giorgio” (infiorata n. 74), seguito da “Piazza Santissima Trinità” (n. 71) e da “Pochi ma buoni” (n. 70). Primo classificato nella categoria dei tappeti geometrici è il gruppo “Liceo Artistico G. Marconi” (n. 67), secondo posto per “Le Giovani di ieri” (n. 47) e terzo posto per “San Felice” (n. 62). I premi riconosciuti nella categoria Under 14 sono cinque: il gruppo “Gli Angeli di Filippo ” si aggiudica il primo posto (infiorata n. 109), seguito da “Aisa Junior” (n. 110), “Fontanelle di San Martino” (n. 105), “Arco Romano Junior” (n. 104) e infine “Montarone Junior” (n. 106).

La giuria tecnica che ha valutato i quadri era composta da esperti in discipline artistiche, storiche e teologiche non appartenenti a nessun titolo all’Associazione, mentre la giuria che ha valutato le opere degli under 14 e i tappeti figurativi e geometrici era composta da ex infioratori e rappresentanti dei vari gruppi infioratori della categoria quadri.