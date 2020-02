Spello, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Centro Polifunzionale

E’ tutto pronto per il taglio del nastro del nuovo Centro Polifunzionale di Capitan Loreto in programma per sabato 22 febbraio alle ore 15.30 nell’area verde della frazione. Dopo i saluti del sindaco Moreno Landrini e del presidente del Comitato per Capitan Loreto Andrea Cantoni è previsto il taglio del nastro con la benedizione della struttura che rappresenta un importante punto di riferimento per la frazione e il territorio comunale. In programma anche un intrattenimento da parte della Filarmonica Properzio a cui seguirà un brindisi augurale offerto dal Comitato; interverranno anche i tecnici, i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori, il Gruppo ricreativo di Santa Luciola e altre associazioni del territorio.