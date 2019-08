Continua l’attività di controllo serale della Polizia Municipale di Spello

Continua l’attività di controllo della Polizia Municipale di Spello durante le ore serali: i Vigili Urbani, coordinati dal comandante Luigi Giordano, in questi giorni hanno continuato a mantenere alta l’attenzione per la tutela della quiete e dell’ordine pubblico in alcune aree considerate più sensibili, come via Tempio di Diana e i giardini pubblici di Borgo. I Vigili urbani hanno svolto anche un’attività di sensibilizzazione di alcune attività economiche in Piazza Kennedy per la corretta applicazione delle norme sull’uso di alcolici, soprattutto per i giovani.