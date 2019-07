Spello, varata la task-force per arginare furti e incidenti: le prime 8 multe, controlli notturni

Non s'arresta l’attività di vigilanza serale a Spello da parte della Polizia locale: nel corso del servizio notturno eseguito nei giorni scorsi, dai controlli effettuati su 30 veicoli con 40 persone identificate, sono stati emessi 8 verbali con 25 punti decurtati. “L’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rispondere alle sempre più forti richieste di sicurezza da parte della cittadinanza, continua il suo impegno nel mettere in campo azioni periodiche finalizzare alla salvaguardia della sicurezza nel territorio comunale: ha commentato il sindaco Moreno Landrini.

I controlli serali e notturni, realizzati anche in sinergia con la Stazione dei Carabinieri di Spello, oltre alla prevenzione del fenomeno dei furti, sono secondo le intenzioni del primo cittadino a tutela della sicurezza stradale per contrastare comportamenti che potrebbero risultare pericolosi per gli utenti della strada”.