Ricerche in corso per una donna, vigili del fuoco e unità cinofile per ritrovarla

Ha smarrito il sentiero e si è persa, al calar del sole. Sono in corso le ricerche per riuscire ad individuare una donna di circa 70 anni che si stava dirigendo a piedi nella frazione di La Mita, nel comune di Umbertide, al confine con la Toscana.

Le ricerche sono scattate a seguito della segnalazione della donna che ha allertato i vigili del fuoco, spiegando però di non riuscire a dare indicazioni precise su dove si trovi. Purtroppo, non avendo con sè un telefono cellulare con Gps, le ricerche non hanno ancora portato ad individuare la 70enne. In campo sono scesi i vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello, unità cinofile e carabinieri. Le ricerche per recuperare la donna sono ancora in corso.