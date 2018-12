Attentato a Strasburgo, le testimonianze umbre: "Poco prima degli spari anche noi in quel mercatino..."

"Siamo al sicuro in parlamento, e seguiamo con apprensione quanto sta accadendo in centro a #Strasburgo": lo ha scritto sulla sua pagina Facebook la parlamentare europea umbra Laura Agea che ha voluto tranquillizzare amici e famigliari che stanno cercando di contattarla dopo la notizia dell'attentato al Mercatino di Natale di Strasburgo dove sono morte due persone e altre 11 sono ferite di cui 4 gravi. "Grazie a tutti per i pensieri di affetto che ci state inviando in questo momento": ha concluso il parlamentare umbro.

A Strasburgo c'è anche la giornalista umbra Valentina Parasecolo anche lei per fortuna non coinvolta direttamente nella sparatoria. "Siamo in un pub. Per ora non ci fanno uscire, né noi né chiunque sia in giro o ancora in Parlamento": ha scritto su Facebook. E' stata fortunata Valentina perchè poco prima della sparatoria si trovava proprio al mercatino per acquistare alcuni regali per natale. "Sono con la famiglia, abbiamo attraversato il mercatino, comprato delle cose e siamo entrati nel pub dove c era appuntamento con giornalisti. Subito dopo è successo. Per ora non si sa quando potremo uscire, siamo fermi qua dentro". Al momento non è stata ufficializzata la lista dei feriti e dei due decessi. La Farnesina ha attivato un monitoraggio per capire se ci sono italiani coinvolti. Per tutti gli aggiornamenti sull'attentato a Strasburgo clicca qui su Today.it