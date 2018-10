Sparatoria a Ponte Felcino, trovato morto con il passamontagna e un colpo in testa

E' ancora senza un nome l'uomo trovato morto questa mattina all'interno di una Audi Avant nei pressi della stazione di Ponte Felcino, in via Radiosa. Secondo le informazioni raccolte, sarebbe uno degli autori del colpo messo a segno in una tabaccheria di via Carioli.





ad avere ucciso l'uomo - sembrebbe originario dell'Est Europa - sarebbe stato un unico proiettile in testa, mentre altri colpi sarebbero stati esplosi andando a frantumare il lunotto posteriore della potente auto utilizzata dalla banda (forse tre o quattro persone) per mettere a segno la rapina.

Secondo quanto ricostruito, scattato l'allarme dell'esercizio commerciale, sul posto si sono diretti carabinieri e vigilantes. Nel corso dell'inseguimento la banda avrebbe speronato l'auto delle guardie private. Non è chiara ancora la dinamica di quanto accaduto, ma a un certo punto è stato aperto il fuoco ed esplosi dei colpi per fermare i malviventi. Sul posto è intervenuto il magistrato Mara Pucci e il medico legale Sergio Scalise Pantuso. Il proiettile ha raggiunto la vittima entrando dalla parte posteriore della testa. Per far luce su quanto accaduto verrà disposta l'autopsia sul cadavere dell'uomo, trovato senza documenti e con ancora il passamontagna indosso.