Sparatoria a Ponte Felcino, ladro ucciso mentre scappa. Indagati carabinieri e guardia giurata. L'autopsia non scioglie i dubbi

Non è ancora chiaro da quale arma sia partito il colpo che ha raggiunto uno dei ladri in fuga, trovato morto all'interno della Audi Avant A6 ieri mattina in via Radiosa a Ponte Felcino. L'esame autopstico è stato effettuato dal medico legale Sergio Scalise Pantuso, ma serviranno ulteriori accertamenti balistici per capire a chi appartenga il proiettile che ha colpito Eduart Kozi, 50enne albanese, uno dei componenti della banda che ha assaltato la tabaccheria di via Messina, facendo scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigilantes, quest'ultima auto, secondo quanto ricostruito, è stata anche speronata dai banditi in fuga a cui è stato intimato di fermarsi. A quel punto gli spari per cercare di bloccare l'Audi contenente anche la refurtiva prelevata dall'esercizio commerciale quella stessa notte.

Intanto è stato aperto un fasciolo d'inchiesta da parte della procura a carico di tre persone, due carabinieri e un vigilantes che hanno cercato di fermare la fuga della banda, ma l'esame dell'autopsia ancora non è riuscita a sciogliere alcuni nodi. Sono vari i colpi sparati nel tentativo di far desistere i fuggitivi dallo scappare, ma solo uno ha raggiunto la vittima, trovato esamine ancora in auto, con il passamontagna in testa, gli arnesi da scasso utilizzati per il furto e le stecche di sigarette prelevate dal negozio di tabacchi in via Messina. Sono ancora in corso le ricerche degli altri autori del furto. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Nicola Di Mario e Alessandro Vesi.