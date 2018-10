Ponte Felcino, quartiere "osservato speciale": rafforzati i controlli, più forze dell'ordine anti - criminali

Più forze dell'ordine per monitorare il quartiere di Ponte Felcino, anche alla luce del recente fatto di cronaca dove un bandito in fuga dopo aver commesso un furto in una tabaccheria , è rimasto ucciso. E proprio nella mattinata si è svolto un vertice in Prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata e presieduta dal Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia.

In apertura della riunione, dopo un'analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella frazione Ponte Felcino di Perugia, è stato deciso di procedere ad un immediato rafforzamento dei servizi di controllo del territorio a cura di tutte le Forze di Polizia, per innalzare i livelli di sicurezza.