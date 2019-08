Sparatoria in California dopo una rapina, coppia umbra in vacanza: "E' stato spaventoso"

La vacanza è diventata un incubo alle 11.15 di venerdì 16 agosto quando sotto il sole della California si è sprigionata una pioggia di proiettili. In mezzo al fuoco incrociato di polizia e rapinatori, è finita una coppia di umbri, residenti nel ternano, in vacanza a Santa Monica. Alla fine, l’operazione ha consentito agli agenti del Dipartimento di polizia di Los Angeles di stringere le manette ai polsi di cinque persone, sospettate di essere responsabili di due rapine, avvenute a 24 ore di distanza l’una dall’altra. La coppia umbra - come riportato da TerniToday.it - si trovava all’interno del centro commerciale Abercrombie & Fitch quando ha sentito gli spari ed ha cercato immediatamente di mettersi al riparo “Siamo rimasti lì per un’ora - ha detto l'imprenditore Lorenzo Carlini alla emittente locale Ktla – Siamo stati molto, molto spaventati”.

I FATTI

La prima rapina a mano armata è avvenuta verso le 14.30 di giovedì pomeriggio a Heist Jewelry, lungo Montana Avenue. “Un sospetto il cui volto era coperto teneva in mano una mazza quando è entrato in un negozio e ha sfondato una teca per gioielli”, ha detto il tenente Candice Cobarrubias, portavoce del dipartimento di polizia. “Il proprietario è immediatamente intervenuto ed è stato in grado di spingere il sospettato fuori dal negozio”, ha detto Cobarrubias. “Un secondo sospetto, sempre armato di mazza, si è avvicinato al proprietario e lo ha colpito”.

Le indagini della polizia hanno permesso di rintracciare in tutto quattro persone, di cui tre minorenni, a bordo di un’auto.La seconda rapina, nella quale è rimasto coinvolto l’imprenditore ternano assieme alla compagna, si è verificata venerdì lungo la Promenade di Santa Monica. Un uomo armato di coltello si è avvicinato ad un blindato, tentando di assaltarlo. La guardia di sicurezza del mezzo ha aperto il fuoco. Immediato anche l’intervento della polizia che ha esploso tre colpi contro l’uomo. Il sospetto è riuscito a fuggire ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. L’area è stata isolata per diverse ore e alcune aziende hanno chiuso in blocco.