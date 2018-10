Sparatoria a Ponte Felcino, identificato il bandito ucciso durante la fuga. Il punto sulle indagini

Un cadavere scoperto in auto a Ponte Felcino da un commerciante della zona, il lunotto posteriore di un'Audi Avant A6 crivellato di colpi d'arma da fuoco , il furto in una tabaccheria poche ore prima, la fuga della banda, la sparatoria. La vittima è un albanese di circa 50 anni, Eduart Kozi, e morto a seguito di un proiettile alla testa.

Almeno secondo un primo accertamento disposto nell'immediato, ma sarà l'autopsia e un successivo esame balistico per ricostruire i contorni della vicenda. Chi ha sparato il colpo letale? Intanto il pubblico ministero Mara Pucci ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati tre persone.

La banda, composta tra tre o quattro malviventi, dopo l'allarme scattato durante il furto nella tabaccheria di via Messina, ha cercato di dileguarsi all'arrivo di carabinieri e vigilantes. Da lì è partito l'insenguimento per cercare di fermare l'Audi che ha tentato anche di speronare l'auto dei vigilantes. Sono partiti dei colpi di pistola per intimare ai banditi di arrendersi, ma nulla. Si sono dileguati, fino al ritrovamento di uno di loro ormai cadavere dentro l'auto, con ancora la refurtiva dentro e gli arnesi da scasso utilizzati per compiere il furto ai danni dell'esercizio commerciale.

La vittima è stata trovata con ancora il passamontagna e i guanti utilizzati per evitare di farsi riconoscere dalle telecamere di sorveglianza durante l'assalto in tabaccheria. E' stato un commerciante del quartiere, alle otto, a fare la macabra scoperta e a far scattare i soccorsi. Le indagini proseguono per cercare di individuare gli altri componenti della banda, che sono riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce. Lasciando, a quanto pare, anche il loro compagno morto in auto.