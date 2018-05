Coca e 900 euro in contanti nell'auto: "Li ho vinti scommettendo il risultato della Champions", arrestato

Sei grammi di cocaina lanciati dal finestrino dell'auto. Ma la mossa non è sfuggita ai Militari dell'Arma, che lo hanno fermato e perquisito a Tuoro sul Trasimeno. Domenica movimentata per un 26enne albanese residente fuori dalla nostra regione, arrestato in flagranza dopo che i carabinieri hanno recuperato la droga, un involucro contenente cocaina.

Ad una perquisizione più estesa, all'interno dell'auto sono stati ritrovati anche 900 euro in contanti, che l'indagato ha subito giustificato spiegando che trecento gli servivano per il viaggio, gli altri seicento, invece, li avrebbe vinti in un centro scommesse, puntando sul risultato finale della Champions League. Dopo l'arresto, il giovane - difeso dagli avvocati Vincenzo Bochicchio e Ilario Taddei - è comparso davanti al giudice questa mattina per il processo con rito direttissimo. All'esito della convalida, il giudice lo ha rimesso il libertà, ma con il divieto di soggiorno nel territorio umbro. Il pm aveva chiesto per l'indagato, già con precedenti, la misura degli arresti domiciliari.