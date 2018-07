"Venite a controllare, qui spacciano": cliente fermata e pusher preso con le mani nel sacco

Spacciatore beccato dagli agenti delle Volanti e arrestato. Accade a Ferro di Cavallo, dopo che alla Questura di Perugia sono pervenute alcune segnalazioni per spaccio di droga. E così nella tarda serata di lunedì, durante un controllo, i poliziotti hanno sorpreso una donna salire nell'auto di un giovane nel parcheggio della Chiesa di San Giovanni Battista.

Gli agenti della Volante, dopo aver assistito a un movimento di scambio tra i due, hanno deciso di vederci chiaro. Prima si sono avvicinati alla cliente, facendosi consegnare un involucro di cocaina, poi hanno sottoposto a perquisizione il conducente, un 25enne albanese già noto alle forze di polizia. Addosso gli agenti gli hanno trovato anche 240 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Per lui è scattato l'arresto, mentre l'acquirente è stata segnalata ai competenti uffici come assuntrice di sostanza stupefacente.