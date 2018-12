Con l'eroina e la coca rifornivano i "clienti" di Perugia, duo di pusher condannato

Le dosi di eroina, "immesse" sul mercato dello spaccio perugino, arrivavano a un prezzo di 50 euro a dose, cedute anche più volte a settimana ai "clienti". Per due grammi invece, il prezzo saliva a 120 euro. Sono varie le cessioni di droga (in particolare eroina e cocaina) contestate a due cittadini tunisini, già gravati da precedenti e arrestati dai carabinieri di Perugia.

Entrambi hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e questa mattina il gup li ha condannati a 4 anni uno, e 3 anni e 8 mesi, l'altro. Secondo le indagini che hanno documentato lo spaccio dei due imputati, risalente fino al maggio di quest'anno, in concorso tra loro e in tempi diversi, avrebbero ceduto anche a cadenza giornaliera le dosi di eroina agli acquirenti "fidelizzati". In un'altra occasione, risalente ancora a maggio 2018, a tre clienti sarebbero stati ceduti sei involucri di droga per un prezzo complessivo di 220 euro. In un altro dei vari episodi contestati, due grammi e mezzo di eroina a un acquirente per un costo di 170 euro. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Cristian Giorni e Vincenzo Bochicchio.