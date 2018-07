E' senza patente, ma guida con droga e soldi nascosti nello scooter: preso 30enne

Ha patteggiato tre mesi con pena sospesa il trentenne di origine tunisina arrestato nei giorni scorsi dagli agenti delle Volanti di Perugia dopo essere stato fermato per un controllo in via Mario Angeloni. Non solo non aveva documenti d'identità e di proprietà del mezzo né patente di guida, ma nel vano sotto la sella dello scooter, aveva nascosto anche quattro grammi di cocaina ed eroina suddivisi in dosi. Ad un controllo più approfondito, gli agenti hanno trovato anche 700 euro circa in contanti parte dei quali occultati nel vano batteria del suo telefono cellulare.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio, è comparso questa mattina davanti al giudice per il processo con rito direttissimo all'esito del quale ha scelto di patteggiare a tre mesi anche in virtù della modica quantità di sostanza stupefacente e dell'assenza di precedenti. Il giudice, convalidato l'arresto, ha disposto anche il nulla osta per la sua espulsione in quanto è risultato essere già inottemperante ad un Ordine del Questore di Reggio Calabria a lasciare il territorio nazionale perchè irregolare. Oltre l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, è stato anche multato per guida senza patente.