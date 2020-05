Cocaina nascosta nella bocchetta dell'aria condizionata, spacciatore beccato dalla Polizia

Quindici piccoli involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 11 grammi, nascosti nel bocchettone dell'aria condizionata per sfuggire ai controlli. E' quanto rinvenuto dal personale della Squadra Mobile di Perugia che ha arrestato un 28enne albanese, senza fissa dimora e sconosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 28enne è stato fermato dai poliziotti della Sezione Antidroga alla periferia di Perugia, fermo nel parcheggio di un esercizio commerciale. Il giovane era stato segnalato alla Polizia da diversi giorni dai residenti della zona che avevano notato molte persone avvicinarsi all'auto ferma e poi andare via.

Dalla perquisizione personale non è emerso nulla, così gli agenti hanno deciso di controllare l'autovettura. E nascosta in un piccolo vano ricavato tra il condotto dell’aria ed il pannello in plastica di copertura era nascosta la busta con la cocaina.

I poliziotti lo hanno arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 28enne è in attesa dell’udienza di convalida.

