I poliziotti non abbassano la guardia in centro: beccato a spacciare in Piazza IV Novembre, arrestato

Pizzicato a spacciare sulle scalette del Duomo, in Piazza IV Novembre, dagli agenti della Questura di Perugia. E' accaduto nel tardo pomeriggio di martedì durante alcuni controlli in centro storico. Si tratta di un giovane del Gambia, regolare sul nostro territorio e senza precedenti specifici, trovato con circa 40 grammi di marjiuana.

Per il ragazzo, è scattata la perquisizione che ha dato esito positivo. Colto in flagranza, il 20enne è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e processato con rito direttissimo questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura dell'obbligo di firma.