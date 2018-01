Spacciatori con il visto per turisti, beccati in auto con la cocaina: stanati e denunciati

Finti turisti, veri spacciatori. Stanati e denunciati dalla polizia di Perugia. Gli agenti hanno bloccato un’auto in zona Ellera con due uomini a bordo. I due sono stati identificati: si tratta di due cittadini albanesi ventenni, appena entrati in Italia con un visto per turismo. Ma c’è un ma: a carico di uno dei due sono però emersi precedenti per stupefacenti.



La perquisizione ha spiegato il perché del nervosismo dei due ragazzi: 3 grammi di cocaina purissima, 200 euro in contanti e una ricevuta relativa ad un’operazione di trasferimento di denaro verso l’Albania per 400 euro appena effettuata. Entrambi sono stati entrambi denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.