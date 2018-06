Caccia grossa agli spacciatori di Perugia, arrestati con 250mila euro di eroina

Un fiume di droga per il mercato di Perugia, due trafficanti di eroina arrestati dalla Guardia di Finanza. Uno a Ponte San Giovanni, l'altro alla stazione di Fontivegge. In totale, secondo i calcoli dei militari, il valore della droga supera i 250mila euro. In manette un nigeriano residente da anni a Perugia e un camerunense, in viaggio da Ferrara.



Il primo arresto è avvenuto tra le vie del quartiere di Ponte San Giovanni, dove il nigeriano, alla vista dei Finanzieri, ha prima cercato di fuggire e, una volta fermato, ha reagito, aggredendo i militari. L'uomo, un 36enne, trasportava 400 grammi di eroina purissima.



Il secondo intervento, invece, è stato eseguito nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge, dove il camerunense si è fatto notare dai militari delle Fiamme Gialle per alcuni atteggiamenti sospetti. Così è scattato il controllo e sono saltati fuori 7 ovuli, per circa 200 grammi di eroina.

Il camerunense è stato arresato e rinchiuso nel carcere di Capanne. L'altro, giudicato per direttissima, con la condanna a 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa. La sostanza sequestrata, sottoposta ad analisi di laboratorio, ne ha fatto emergere un elevatissimo grado di purezza da cui sarebbe stato possibile confezionare circa 8.000 dosi, che avrebbero garantito alle associazioni criminali guadagni per oltre 250 mila euro.