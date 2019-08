Auto bloccata e spacciatori catturati: beccati con la cocaina, due 25enni in manette

Nell'auto soldi, tre cellulari e 12 grammi di cocaina. Spacciatori in manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, due cittadini albanesi, entrambi 25enni e incensurati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due albanesi, tenuti sotto osservazione dai militari di Perugia, sono stati bloccati. La perquisizione personale e della loro auto ha portato alla luce 12 grammi di cocaina (suddivisa in 17 dosi pronte per lo spaccio), 130 euro in contanti e tre cellulari utilizzati per tenere i contatti con i clienti. I due 25enni sono stati arrestati e rinchiusi nella camere di sicurezza del comando dei carabinieri.

Il giudice del Tribunale di Perugia, nella direttissima, dopo aver convalidato l’arresto per entrambi, ne ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale.