Inseguimento tra i vicoli del centro, spacciatore fermato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Cannara, dopo un inseguimento tra le vie del centro storico della cittadina, hanno arrestato uno spacciatore che nascondeva le dosi, già confezionate, negli slip.

I militari sono arrivati all'uomo dopo averne monitorato l'attività di spaccio all'interno dei giardini pubblici di Cannara. Lo spacciatore è stato sorpreso in compagnia di due acquirenti. Alla vista dei Carabinieri i tre si sono dati alla fuganelle vie limitrofe facendo scattare l'inseguimento. Grazie al dispositivo di controllo attuato dai militari sono stati fermati tutti e tre e portati in caserma. Nel corso della perquisizione un giovane ventenne di origine rumena è stato trovato in possesso di circa 115 grammi di marijuana, racchiusa in un ovulo di cellophane occultato all'interno degli slip. La polvere finissima di infiorescenze riconducibile alla cannabis è stata ritrovata a casa del giovane, nascosta in un trita tabacco. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari cannaresi hanno controllato un giovane trentenne di origini campane risultato positivo all'assunzione di cocaina. Denuncia in stato di libertà per favoreggiamento personale per aver favorito l’attività di spaccio all’interno di un noto locale notturno del capoluogo perugino.