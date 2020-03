Eroina e cocaina per il mercato della droga di Perugia, 27enne arrestato in centro storico

Individuato e catturato in centro storico. La polizia di Perugia ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti di un cittadino nigeriano 27enne.

L'uomo, con diversi precedenti in materia di droga, nel dicembre 2019 fu beccato con un 'carico' di eroina e cocaina destino al mercato della droga di Perugia.

Gli uomini della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, come disposto da un'ordinanza del nuovo Questore di Perugia Antonio Sbordone, hanno intercettato il 27enne in centro storico nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, lo hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.