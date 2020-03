Spacciatore di cocaina prima arrestato e poi condannato per direttissima: ma niente carcere

E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 38enne albanese che fino ad oggi era incensurato. Fatale per lui è stato un controllo dei Carabinieri in strada che ha poi portato ad una perquisizione sia personale che dell'auto. I carabinieri hanno trovato e sequestrato ben 15 involucri termosaldati contenenti complessivamente sei grammi di cocaina. Lo spacciatore, dopo la celebrazione del rito direttissimo, ha subito una condannato a 2 anni di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di 2.000 euro di multa.