Ufficialmente è un 'turista': fermato con la cocaina e i contanti, arrestato ed espulso

Individuato e arrestato dalla polizia di Perugia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno ammanettato un albanese di 27 anni, regolare sul territorio nazionale e privo di precedenti. Il ragazzo è entrato in Italia come turista, con regolare passaporto ed in regola con la normativa che prevede l’esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata.

I poliziotti, però, lo hanno bloccato in periferia di Perugia. Nell'auto guidata dal 27enne gli agenti hanno trovato nove involucri di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 4 grammi e 450 euro in contanti. Tutto sequestrato. Per lui è scattato l'arresto.

Il giudice ha convalidato l'arresto. Il cittadino albanese è stato processato con rito direttissimo e condannato, con sospensione condizionale, alla pena di un anno e sei mesi, e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.