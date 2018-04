Malviventi in azione, spaccata in una pasticceria a Perugia: razziato fondo cassa

Malviventi ancora in azione ai danni degli esercizi commerciali. A pochi giorni di distanza dal furto messo a segno in un negozio di telefonia a San Sisto, nella notte tra martedì e mercoledì uno o più ladri si sono introdotti all'interno dei locali di una pasticceria in via Briganti a Perugia. Ancora una volta è stata spaccata la vetrina del negozio per potersi creare un varco d'entrata. Poi, una volta dentro, si sono subito diretti alla cassa, razziandone il contenuto. Da quanto si apprende si tratterebbe di circa 400 euro di fondo cassa. Pochi minuti per compiere il furto e poi e via con il bottino. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Perugia per riuscire a individuare i o il reponsabile della spaccata.