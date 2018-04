Spaccata nel cuore della notte, colpito negozio di telefonia: ladri in fuga con il bottino

Amara sorpresa per il proprietario di un negozio a San Sisto, prima periferia di Perugia. Uno o più malviventi sono entrati in azione , sfondando la vetrina del negozio di telefonia e arraffando tutto quello che hanno potuto. Non è chiaro con cosa si siano provocati il varco d'entrata, se utilizzando un mezzo come ariete o altro. Quello che è certo è che sono entrati in scena approfittando della notte per agire indisturbati. Poi, una volta dentro, hanno portato via il fondocassa, qualche ricarica e telefono, il tutto il pochi minuti, ma il bottino asportato dai ladri è ancora in fase di quantificazione. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Perugia, allertati dal proprietario .