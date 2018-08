Spaccata in centro, colpito storico negozio di sartoria e abbigliamento

Spaccata nella notte in centro storico. Uno o più malviventi sono tornati a colpire nel cuore di Perugia, prendendo di mira la storica sartoria e camiceria "Lemmi" in via Marconi, a due passi dai Tre Archi.

è arrivato intorno alle sei del mattino, e sul posto sono in corso tutti gli accertamenti da parte della polizia, intervenuta con due pattuglie della Volante e la Scientifica.ma da quanto si apprende i malviventi avrebbero fatto razzia di alcuni capi di abbigliamento dello storico negozio. Al vaglio anche le telecamere della zona. E' caccia ai ladri.