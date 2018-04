Ponte San Giovanni, malviventi in azione: sfondano la vetrina e razziano un negozio di telefonia

E' caccia alla banda che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile, ha fatto irruzione in un negozio di telefonia a Ponte San Giovanni, nella centrale via Manzoni. I malviventi, da quanto si apprende, avrebbero verosimilmente utilizzato un furgone come ariete per sfondare la vetrina del negozio. Amara scoperta per la proprietaria dell'attività commerciale, che è stata allertata del colpo subito nella notte.

Da quanto si apprende sarebbero stati asportati una ventina di telefoni cellulari, ma il bottino prelevato è ancora in fase di quantificazione. Tanti i danni, considerando anche il modus operandi utilizzato dalla banda per compiere il furto. Sul posto sono intervenuti per un primo sopralluogo, oltre gli agenti della Questura di Perugia, anche gli uomini della Scientifica per raccogliere tutti gli elementi utili per riuscire a dare un volto agli autori della spaccata.

Non è un episodio isolato: solo un paio di giorni fa, questa volta a San Sisto, c'è stato un altro furto ai danni di un negozio di telefonia. Anche in questo caso il modus operandi sarebbe stato simile, con tanto di spaccata per aprirsi un varco e un bottino costituito da telefoni, ricariche telefoniche e fondo cassa. Le indagini da parte della polizia sono in corso.