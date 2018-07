Ladri in azione, spaccata al bar e poi via con il bottino: caccia ai malviventi

Spaccata in un bar di un distributore nella notte a cavallo tra lunedì 16 e martedì 17 luglio. E' accaduto a San Martino in Campo, dove uno o più malviventi, approfittando del buio,sono riusciti ad entrare repentinamente nei locali cercando di razziare il prima possibile tutto ciò che sono riusciti a trovare. Il bottino prelevato dai ladri è ancora in fase di quantificazione, ma secondo quanto ricostruito sarebbero state rubate circa mille euro di sigarette e circa 200 euro di fondocassa. Per entrare i ladri avrebbero spaccato la vetrata con un palo, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, dei ladri nessuna traccia. Avviati tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del raid.