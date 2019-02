Spaccata a Sant'Anna, rompono il vetro e rubano uno zaino. Il proprietario: aiutatemi a ritrovarlo

Balordi in azione in piazzale Bellucci (o Sant’Anna per i perugini). Nel primo pomeriggio del giorno di San Valentino, infatti, è stato commesso un furto con spaccata a danno di un’autovettura parcheggiata sulle strisce blu.

Il derubato ha affisso dei fogli nella zona segnalando che “è stato rotto un vetro posteriore e asportato una zaino verde militare con il relativo contenuto”.

Nel rompere il vetro è stato fatto del rumore “e forse qualcuno ha visto qualcosa”.

Da qui la richiesta di informazioni per poter “recuperare il contenuto dello zaino che non ha un gran valore per chi può averlo preso, ma è importante per il proprietario”.