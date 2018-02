Polizia sempre a fianco dei cittadini, con un'app anche i non udenti possono contattare i numeri d'emergenza

Rinnovato il protocollo d’intesa tra l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza ai Sordi – Onlus e la Questura di Perugia nell’ambito del progetto “Sos Sordi”. Un progetto importante, perché finalizzato a garantire l’accesso ai servizi di emergenza tramite applicazione per smartphone e tablet alle persone non udenti, e già concretizzato a partire dal 2014, anno in cui è stato sottoscritto il primo protocollo.

Questa mattina il Questore di Perugia, Giuseppe Bisogno e Luigi Locchi, Rappresentante della Sezione provinciale dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – ONLUS Sezione di Perugia, hanno sottoscritto l’atto di rinnovo. La Polizia di Stato ha rinnovato per il prossimo triennio il proprio impegno nel progetto dalla grande valenza sociale.