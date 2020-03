Sorpreso in auto con la marijuana, addio patente. L'amico ha un coltello, denunciato

Sorpreso con un po' di marijuana in auto, addio patente. L'amico, invece, ha con sé un coltello e finisce denunciato. I carabinieri di Nocera Umbra, nella notte di domenica, hanno fermato un'auto in via Garibaldi. Alla guida un 20enne folignate. Il ragazzo è stato 'tradito' dal forte odore di marijuana. Insieme a lui nocerino appena maggiorenne. I militari hanno perquisito i due giovani e l'auto, trovando 1,8 grammi di marijuana nel portaoggetti dello sportello del conducente.

Per il 20enne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia e il ritiro della patente. L’altro giovane, invece, è stato trovato con un coltello. Per lui è scattata la denuncia alla procura di Spoleto.