Sorpresa a rubare capocolli al supermercato, denunciata 39enne

Nella borsa generi alimentari per circa 100 euro, in particolare capocolli ancora confezionati con tanto di marchio. Che sono stati restituiti al supermercato. E' stata denunciata per furto e proposta per un foglio di via obbligatoria da Bastia, una donna di 39 anni, sopresa dai carabinieri in un supermercato cittadino.

I militari della stazione di Torgiano erano stati allertati per il sospetto di un furto commesso all'interno del supermercato. Un sospetto che, agli accertamenti successivi, si è rivelato fondato. I carabinieri hanno recuperato la merce e, come detto, dopo l'identificazione, denunciato la donna, di nazionalità romena e con precedenti di polizia a suo carico.