Sorprende un topo d'auto che rovista nella sua vettura e lo fa arrestare

Il proprietario sorprende un topo d’auto in azione e lo descrive alla Polizia che lo arresta poco dopo.

L’intensificazione dell’attività di controllo nel territorio tifernate attuato dal Commissariato di Polizia di Città di Castello nel periodo di ferragosto ha visto l’effettuazione di specifici servizi dedicati al contrasto dei reati predatori nel centro storico interessato, dato il periodo, da una considerevole presenza di turisti. Dalla suddetta attività sono conseguiti positivi riscontri sia in termini di prevenzione che di repressione degli episodi di microcriminalità oggetto di segnalazione.

Il repentino intervento dei poliziotti impegnati in servizio di volante ha consentito di deferire all’autorità giudiziaria un cittadino algerino ventisettenne, con precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Sorpreso da un cittadino a trafugare nella propria autovettura nell’intento di rubare oggetti contenuti al proprio interno si dava velocemente alla fuga ma veniva rintracciato e fermato dagli agenti grazie anche alla descrizione fornita dalla vittima.