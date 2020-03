Coronavirus, donate 2mila mascherine dall'Ente e le Porte a chi vive l'emergenza in prima linea

Duemila mascherine acquistate e donate questa mattina alla Protezione Civile di Gualdo Tadino per distribuirle a chi è in prima linea nella fase dell'emergenza coronavirus. L'Ente Giochi, insieme alle Porte, hanno fatto questo dono per rinsaldare il rapporto tra il Palio e la città in questo momento difficile. Le mascherine saranno a beneficio di più associazioni del territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Con questo semplice gesto l’Ente Giochi e le Porte - si legge in una nota - hanno voluto manifestare la propria vicinanza a chi, tutto i giorni, è impegnato vicino alle persone che soffrono o a coloro che si trovano in difficoltà a causa del Coronavirus. Il mondo dei Giochi de le Porte si è unito a simboleggiare l’unità della città nel combattere contro questo nemico invisibile la più dura delle battaglie che abbiamo conosciuto. Un modo anche per dire grazie agli operatori sanitari e ai volontari che con tanta abnegazione e impegno lavorano, tra mille difficoltà, per curare o portare sollievo ai malati di questo territorio".