Arrestato il balordo che sfregiò l'ex compagna e ferì anche la figlioletta: accuse pesantissime

Dopo giorni di ricerche su tutto il territorio nazionale, è stato finalmente catturato dalla Polizia, Reparto prevezione crimine, alla stazione di Roma Termini il tunisino Hamdi Mohmed che aveva sfigurato con un coltello l'ex compagna - 90 punti per le profonde ferite al viso - ed aveva anche ferito la figlioletta di pochi anni. Il tunisino, irregolare sul territorio italiano, si trova al carcere di Regina Coeli ed è accusato di maltrattamenti e lesioni gravissime.

L'uomo aveva fatto irruzione nella casa paterna della sua compagna - a Solfagnano Parlesca - per chiderle di tornare insieme dopo una seperazione di qualche mese. La donna aveva detto di no e a quel punto si è armato di un coltello - preso dalla cucina - ed ha iniziato a tirare fendenti all'ex compagna che, secondo la riscostruzione dei carabinieri, ha fatto da scudo evitando il peggio alla figlioletta e mettendo poi in fuga il tunisino. Un sacrificio che le è costato caro perchè per togliere quelle cicatrici dal volto dovrà subire altri interventi di chirurgia plastica.

Per via della latitanza dell'ex violento sia madre che figlia erano state portate in una residenza protetta - dopo le cure mediche per suturare le ferite - perchè era alto il timore che l'aggressore ancora a piede libero fosse intenzionato a finire quella mattanza iniziata nella casa di Solfagnano.