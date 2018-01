Altro che pallett, è un "pacco": i clienti pagavano, loro si intascavano i soldi: in cinque rischiano il processo per truffa

Pallett a prezzi altamente concorrenziali, ma mai consegnata ai clienti. E' questa l'accusa che la procura di Perugia ha mosso a cinque imputati per associazione finalizzata alla truffa ai danni di ignari clienti a che avrebbero pagato per l'acquisto, senza ricevere il prodotto in cambio. Il pm Claudio Cicchella ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio, ma l'udienza dinanzi al gup è stata rinviata per la richiesta di accedere al rito abbreviato per uno degli imputati e per un difetto di notifica. L'udienza è stata nuovamente fissata al prossimo 29 maggio.

Secondo le carte dell'accusa, al centro della truffa ci sarebbe stato un promotore, costiuitore e organizzatore dell'associazione, che avrebbe reperito una una società quale persona giuridica da utilizzare per le truffe, insieme ai sodali avrebbe costituito un sito internet per la vendita del pellet a prezzi molto favorevoli per il mercato, ma il sodalizio avrebbe avuto ruoli ben distinti.

Ci sarebbe stato infatti chi intratteneva i rapporti con i clienti, chi il ruolo di ammistratore - prestanome, chi invece si occupava dell'apertura dei conti correnti per far confluire le somme e chi, infine, nell'adoperarsi affinchè la società venditrice sembrasse affidabile agli occhi dei possibili acquirenti della merce.Sono almeno dieci le persone offese: in un caso si sarebbero fatti versare sul conto quasi trecento euro per il pellet, ma senza consegnarlo al diretto interessato, in un altro ancora, ben 616 euro e così via, fino ad arrivare ad una cospicua somma, frutto delle vendite mai effettuate ai danni dei clienti. I fatti contestati, a Perugia, sarebbero stati portati avanti fino ad aprile del 2016. Ora gli imputati rischiano un processo per truffa.