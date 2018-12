Disperso per ore nel bosco, era caduto nel greto di un fiume: ecco come è stato salvato

Era finito nel greto di un fiume mentre andava alla ricerca di funghi nella zona di Montemalbe. Sono stati gli uomini del Sasu, il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria - giunti sul posto con tre squadre provenienti da Perugia, Spoleto, Terni e Città di Castello - a localizzare l'uomo caduto sul greto di un fiume.

Una volta sottoposto agli accertamenti di rito da parte dei sanitari sel Sasu, l'uomo, un 80enne del posto, è stato stabilizzato e recuperato mediante tecniche alpinistiche per poi essere affidato alle cure del 118 giunto sul posto con un'ambulanza. L'intervento, iniziato intorno alle 19, si è concluso intorno alle 23. Le ricerche erano iniziate già nel pomeriggio e per cercare di trovare il disperso sono scesi in campo anche i vigili del fuoco e i carabinieri Forestali.